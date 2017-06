SOA People übernimmt Cormeta

Der belgische SAP-Partner SOA People gab heute seine Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Cormeta AG bekannt - und stößt damit in die Top 5 der SAP-Partner in Europa vor. Verkäuferin ist die Command AG, die nach dem Verkauf des DMS-Bereiches an die Tochter Cortility und der Mehrheitsbeteilung an der Cormeta-Schwester Oxaion auf dem Weg zu einer reinen Finanzholding ist.