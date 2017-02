Soloplan erweitert Carlo

Das Transportmanagement-System Carlo hat eine neue Funktion zum „Zeitfenstermanagement“ in der Be- und Entladung erhalten. Die darüber zugesicherten Termine können per SMS an die Fahrer oder beauftragte Transportunternehmer versendet werden. Die Webanwendung richtet sich an Verlader und Transportunternehmer, die damit ihr Lagerpersonal besser disponieren und die Lkw-Standzeiten minimieren können.

Das Zeitfenstermanagement ermöglicht laut Hersteller Soloplan das kostenfreie Buchen und Überwachen von Zeitfenstern für das Be- oder Entladen auf dem Betriebsgelände beziehungsweise an der Rampe. Es ist Teil der Logistik-Plattform Carlo Exchange, mit der sich die rund 15.000 Anwender der Logistiksoftware Carlo miteinander vernetzen, um gegenseitig ihre Prozesse integrieren zu können.

Logistikdienstleister können mit der neuen Funktion eigenständig Zeitfenster für die Be- und Entladung ihrer Fahrzeuge buchen. Um eine möglichst realistische Planung zu erhalten, können für jede Frachtart Zeitwerte hinterlegt werden, die den voraussichtlichen Aufwand in Minuten pro Lademeter, Gewichtseinheit oder Stellplatz definieren.

Voranmelden von Lkw

Die zugesicherten Termine können anschließend per SMS an die Fahrer oder beauftragte Transportunternehmer versendet werden. Durch das Voranmelden von Lkw mit deren Kennzeichen und das Hinterlegen relevanter Dokumente kann die Abfertigung an der Zufahrt zu großen Betriebsgeländen mit hohen Sicherheitsanforderungen erheblich beschleunigt werden.

Der aktuelle Buchungsstatus und etwaige Planänderungen werden auf der Logistik-Plattform farblich hervorgehoben und können dort via PC, Tablet oder Smartphone abgerufen werden. Auf diese Weise werden alle Prozessbeteiligten zeitgleich darüber informiert, dass ein Fahrzeug das Gelände erreicht hat, ob bereits be- oder entladen wurde oder ob sich der Lkw schon wieder auf dem Weg zur nächsten Ladestelle befindet. Vorgeführt wird die neue Lösung im März auf der Logimat in Halle 7 am Stand 7C01.

Carlo Exchange ist eine Logistik-Plattform für Verlader und Transporteure, mit der Transportaufträge direkt an den Logistikpartner übertragen oder in einer geschlossenen Gruppe ausgeschrieben werden können. Das automatische Synchronisieren der Daten läuft in Echtzeit und vermeidet Übertragungsfehler. Damit können sich alle an einem Transportauftrag beteiligten Unternehmen einmal erfasste Daten per Knopfdruck austauschen.

Über Soloplan

Das Softwarehaus Soloplan aus Kempten (Allgäu) unterstützt mit dem Transportmanagementsystem Carlo die Bereiche Transportplanung, grafische Disposition, Tourenplanung, Telematik, CRM, speditionelle Frachtabrechnung, Lagerverwaltung, Fuhrparkverwaltung und Routenplanung. Die Software verfügt über Schnittstellen zur SAP-Software und weiteren Warenwirtschaftssystemen.

Bildquelle: Soloplan