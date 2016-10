SOU wird zur AG

Der Schwetzinger ERP-Spezialist SOU hat gut ein Jahr nach Übernahme der Dresdner Ibees GmbH im Juni 2015 die Verschmelzung aller Unternehmen der Firmengruppe zur SOU AG vollzogen. Die Aktiengesellschaft befindet sich in privatem Besitz und beschäftigt am Hauptsitz in Schwetzingen und in Dresden insgesamt rund 50 Mitarbeiter. Den Vorstand bilden Firmengründer Karl Senftleber (CEO) und Finanzchef Marco Mancuso.

1990 als Ein-Mann-Unternehmen gegründet, erwirtschaftet SOU heute nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von rund sechs Millionen Euro. Insgesamt arbeiten nach Firmenangaben über 350 mittelständische ERP-Kunden aus den Bereichen Fertigungsindustrie und Großhandel mit Software des Unternehmens.

Künftig wird nur noch die ERP-Software Sou.matrixx vermarktet; von der Java-Software Ibees ist in der Presseinformation nicht mehr die Rede. Firmenchef Senftleber sieht in der Gründung der AG einen entscheidenden Schritt in Entwicklung des Unternehmens. Dabei habe man nach der Übernahme den „eigenen Zeitplan sogar um zwei Jahre unterschritten“.

Neben der Weiterentwicklung der Software verspricht Senftleber durch „die jetzt erfolgte Neuausrichtung der Firmenorganisation und die Kapitalstruktur einer kleinen AG mit Aktienbesitz in privater Hand den Kunden eine weitere Sicherheit.“ Mancuso redet von „noch schlankeren Strukturen in unserer internen Organisation, die die bisher verteilten Kompetenzen unter einem Dach vereint“. Immerhin gab es im vergangenen Sommer noch insgesamt 65 Beschäftigte an drei Standorten; offenbar hat SOU mehr als 20 Prozent der Belegschaft, das ERP-System Ibees und den Standort Thalheim verloren.

