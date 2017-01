Supply On baut Beschaffungs-Netzwerk aus

Die Supply On AG, ein Anbieter von Software für die Supply-Chain-Kollaboration in der Fertigungsindustrie aus Hallbergmoos, hat zum 1. Januar der Liechtensteinischen Post die Tochter Newtron AG abgekauft. Die Beschaffungslösung von Newtron, die einen starken Fokus auf Nicht-Produktionsmaterial und Katalogware hat, ergänzt das Lösungsportfolio von Supply On, dessen Fokus auf Produktionsmaterial liegt.