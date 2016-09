Technogroup nun auch in Leipzig

Die Technogroup IT-Service GmbH hat eine neue Niederlassung in Leipzig eröffnet. Es ist neben Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart die sechste Niederlassung in Deutschland unter Führung der Zentrale in Hochheim. Das Gebiet wurde zuvor von Hamburg aus betreut.

Als neuer Regionalvertriebsleiter verantwortet Carsten Haustein (46) seit Oktober Vertrieb, Logistik und Technik in Leipzig. Kunden in Sachsen, Sachsen/Anhalt sowie in Teilen von Thüringen und Brandenburg werden dann von ihm und seinem Team in der Niederlassung Leipzig - im Bürokomplex Listbogen unweit des Hauptbahnhofs - betreut.

Vor seinem Wechsel zur Technogroup war der Vertriebsprofi Haustein als Senior Sales Manager im Bereich Hosting und Services für T-Systems tätig. Leipzig ist für ihn ein Heimspiel, hat er doch dort Informations- und Kommunikationstechnik studiert.

www.technogroup.com