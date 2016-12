Dell stellt mit dem neuen Modell Wyse 5060 einen Thin-Client mit Quad-Core-Prozessor und 4K-Dual-Monitor-Unterstützung vor. Aufgrund der Performance, seinen Sicherheitsfeatures und der einfachen Verwaltung wird er für den Einsatz in virtuellen Desktop-Umgebungen empfohlen, in denen auch Unified-Communications-Lösungen wie Skype for Business genutzt werden.