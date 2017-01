Veda konzentriert sich auf HR

Die Alsdorfer Veda GmbH konzentriert sich auf das HR-Kerngeschäft und überführt den Bereich Finance & Accounting in eine strategische Partnerschaft mit der Fimans GmbH. Zu Jahresbeginn übernahm dieses neu gegründete Unternehmen mit Sitz in Übach-Palenberg für die Veda-Produkte FA Finanzen und FA Kosten die Geschäftsbesorgung in den Bereichen Wartung, Support, Weiterentwicklung sowie Consulting. Fimans-Gesellschafter sind die beiden langjährigen Veda-Partner Juma IT Solutions GmbH und AS/Point GmbH.