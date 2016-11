Verschärftes Datenrecht ab Mai 2018

Am 25. Mai 2018 tritt in der EU die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Sie betrifft alle Unternehmen, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten – und zwar unabhängig davon, ob das betreffende Unternehmen in der EU ansässig ist oder nicht. Erfüllt ein Unternehmen die DSGVO-Vorgaben nicht, sind heftige Bußgelder die Folge – von bis zu 20 Mio. Euro oder 4 Prozent des Jahresumsatzes.