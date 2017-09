Wechsel im Vorstand der 1&1 Internet SE

„Hoffmann möchte seinen Vorstandsvertrag nicht erneut verlängern und sich zukünftig neuen unternehmerischen Herausforderungen stellen“, heißt es aus Montabaur. Sein Nachfolger Tholomé entwickelt und vermarktet seit mehr als 25 Jahren Soft- und Hardware sowie digitale Lösungen in unterschiedlichen Unternehmen.

Seit 2007 war Tholomé bei Google in der Schweiz und im Silicon Valley in verschiedenen Führungspositionen tätig. In den vergangenen fünf Jahren hatte er darüber hinaus in Zürich die Verantwortung für den mit über 2000 Mitarbeitern größten Entwicklungsstandort von Google außerhalb der USA.

Ralph Dommermuth, CEO der United Internet AG, dankte „Hoffmann für seinen großen Einsatz für unser Unternehmen in den vergangenen elf Jahren“. Er habe die Grundlage für die Wachstumspläne im Hosting-Geschäft gelegt, davor maßgeblich das Wachstum im Telekommunikationsbereich vorangetrieben und damit wesentlich zu unserer erfolgreichen Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren beigetragen.“

Robert Hoffmann ist bereits seit Juni 2006 bei 1&1 Internet und hat in verschiedenen Vorstandsämtern wesentliche strategische Impulse für das Unternehmen gesetzt. Zunächst stellte er als Vorstand für den Geschäftsbereich Access erfolgreich das DSL-Geschäftsmodell auf Komplettangebote um, integrierte das DSL-Geschäft der Freenet und erweiterte das 1&1-Geschäftsmodell um Produkte fürs mobile Internet. Seit Mai 2008 fungierte Hoffmann zusätzlich als Vorstandssprecher der 1&1 Internet AG. Nachdem er in 2011/2012 als Sales-Vorstand den internationalen Vertrieb bei 1&1 neu aufstellte, verantwortet Robert Hoffmann seit Oktober 2012 das 1&1-Vorstandsressort Hosting.