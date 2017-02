Wege in die neue Wir-Welt

Die Produktneuheiten kreisen um die individuellen Beziehungen in einer kundenzentrierten Wir-Welt. Zu den Highlights gehören das in Kooperation mit dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Forum in die neue Version Genesis World x9 integrierte Fan-Prinzip, die Card-Scanner-App (die Visitenkarten in digitale CRM-Kontakte verwandelt), neue Assistenten basierend auf künstlicher Intelligenz sowie Chatbots, die als neue Interaktionsform bei der Konfiguration von Produkten und Services unterstützen sollen.

Außerdem stellt Cas Software auf der Cebit neben Branchenlösungen (etwa für Berater, Ingenieure, Maschinenbauer, Forschungsinstitute oder produzierende Unternehmen) auch die Lösung „Value Streamer“ für die visuelle Projekt- und Prozess-Steuerung sowie für das Shopfloor-Management vor. Die Version x8 der CRM-Suite Genesis World war übrigens vor einem Jahr vorgestellt worden.

Martin Hubschneider, Vorstandsvorsitzender der Cas Software AG und der neuen Smart We World AG, will mit seiner Software-Plattform Menschen und verbinden und zusammenbringen: „Die neue Wir-Welt vernetzt Unternehmen mit ihren Mitarbeitern und Kunden und ermöglicht kundenzentriertes wie zukunftsorientiertes Wachstum [...] – auch im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit und Digitale Souveränität.“

Die Daten werden laut Hubschneider ausschließlich in deutschen Rechenzentren und nach deutschen Datenschutzbestimmungen gespeichert; so seien sie vor dem Zugriff Dritter geschützt. Ausgezeichnet mit den Gütesiegeln „Software Made & Hosted in Germany“, unterstützen die Lösungen sowohl die deutschen Datenschutz-Gesetze als auch die europäischen Richtlinien. Das gilt auch für die neue CRM-Cloudlösung Smart We Premium.

Assistenten mit künstlicher Intelligenz

Das CRM-System Genesis World habe weitere neue Funktionen an Bord, darunter neue Cockpit-Bausteine, mobile Apps (mit denn nun auch ein Arbeiten im Offline-Modus möglich wird) sowie das Radialmenü für eine „kundenzentrierte by design“-Bedienung. Mit dem App-Designer können einfache Apps ohne Programmierkenntnisse selbst erstellt werden.

Aufbauend auf dem erwähnten „Fan-Prinzip“ können sowohl die individuelle Kundenzufriedenheit als auch die allgemeine Fan-Quote eines Unternehmens ermittelt und so als weiterer Gradmesser für Kundenzentriertheit genutzt werden.

Als „mitdenkender“ Assistent entlastet Smart AIA („Artificial Assistent“) bei Routineaufgaben, indem er selbstständig dazulernt. Die Integration externer Informationsquellen wie etwa Unternehmensverzeichnis.org (der freien Referenzdatenbank für Unternehmensdaten) ermöglicht die Anreicherung der eigenen Daten mit zusätzlichen Informationen wie eine Schufa-Kompaktauskunft mit Bonitätsinfo, Social-Media, Presse-News oder Details aus dem Handelsregister-Auszug.

Die 4. Generation der „Smart Search“

Erweitert wurde die Suchmaschine Smart Search, die beim schnellen Auffinden von Informationen im CRM-System hilft. Die neue Version 4.0 lernt mit und schlägt auf Basis der individuellen Nutzung laut Hersteller bereits bei über 50 Prozent aller Suchanfragen die richtigen Ergebnisse vor, bevor überhaupt aktiv gesucht wurde.

Der neue Chatbot zur individuellen Konfiguration von Produkten und Services bietet mithilfe von 3-D-Visualisierung und mobilem Einsatz auf dem Tablet verspricht laut Hubschneider bis zu 90 Prozent Zeiteinsparung bei der Erstellung von Angeboten.

Als Mitaussteller sind auch folgende Cas-Partner am Cebit-Stand A38 in Halle 5: bpi Solutions, gid Gesellschaft für innovative Datenverarbeitungssysteme, Itdesign, Network Concept, Sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung und die SMC IT AG.