WMD erweitert Geschäftsführung

In den letzten Jahren ist die Ahrensburger WMD Vertrieb GmbH stark gewachsen, insbesondere auch international. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung firmiert der Softwarehersteller und SAP-Partner mit Hauptsitz in Ahrensburg künftig unter dem neuen Namen WMD Group GmbH. Thomas Radestock wird in diesem Zuge neuer Geschäftsführer der WMD mit Gesamtverantwortung für den Vertrieb.