Zertifizierung nach ISO/IEC 27001

Eissmann Automotive, ein rund 4.200 Mitarbeiter starkes Familienunternehmen mit Sitz in Bad Urach, will seine Desktop-Umgebung mithilfe von Thin-Clients wirtschaftlicher und sicherer gestalten. Die flächendeckende Abkehr vom PC findet sowohl in der Verwaltung als auch in der Produktion statt. Mittlerweile sind rund 1.300 Thin-Clients im Einsatz, 700 davon im Fertigungsumfeld. Sie werden, da fernverwaltbar, von drei Administratoren gemanagt.