Zukunft Personal gestartet

Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und was bedeutet das für die Personalarbeit schon heute? Diesen Fragen widmet sich die Kölner Messe Zukunft Personal und ist dabei die Plattform für das aktuelle Topthema der Personalbranche schlechthin: Arbeiten 4.0.

Rund 770 Aussteller und Kooperationspartner präsentieren auf der Zukunft Personal noch bis übermorgen (21. September) in Köln ihre Produkte für innovatives Personalmanagement. „Die Zukunft Personal hat jedes Jahr den Anspruch neu, innovativ und inspirierend zu sein“, so Ralf Hocke, Geschäftsführer von Veranstalter Spring Messe Management. „Dass wir diesem Anspruch gerecht werden und auf Wachstumskurs sind, bestätigt der weitere Zuwachs bei den Ausstellerzahlen auf 770. Daraus resultiert ein Flächenzuwachs um sieben Prozent auf 37.500 qm und die Software- und Recruiting-Hallen sind ausgebucht.“ Zudem würden 17.000 Besucher erwartet, ergänzt Hocke.

Impulse aus dem „Start-up-Village“

97 Aussteller im „Start-up-Village“ machen die Messe laut Hocke zum größten HR-Start-up-Hub Europas. Die Jungunternehmer geben etablierten Unternehmen Input als Innovationstreiber und Impulsgeber für HR-Technologien, Produkte und Dienstleistungen.

Dirk Müller, Managing Director von Schacht One, der Digitaleinheit der Duisburger Familien-Holding Haniel, erläuterte in der Eröffnungspressekonferenz, wie auch Traditionsunternehmen sich die Methoden von Start-ups zu Nutze machen können, um die digitale Transformation voranzubringen. „Start-ups haben andere Problemlösungsansätze und sind oft schneller in der Umsetzung“, glaubt Müller. „Ihre Methoden, beispielsweise das Design Thinking, greifen wir bei Schacht One auf und adaptieren sie an die Geschäftswelt von Haniel beziehungsweise den Geschäftsbereichen.“

Mensch und Praxis

Mit den geladenen Keynote-Speakern konzentriert sich die Zukunft Personal auf die Integration der neuesten Technologien in unsere Arbeitswelt. So fordert Staatsminister a.D. Prof. Julian Nida-Rümelin in seiner Keynote einen digitalen Humanismus – und erklärt, wie diese Philosophie die Arbeitswelt von morgen praktisch verbessern wird.

Auch Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar konzentriert seinen Vortrag auf den Menschen: Die Digitalisierung muss ihm dienen, nicht umgekehrt. Gleichzeitig wirbt er für die Chancen, die der digitale Innovationsschub unserer Gesellschaft eröffnen wird. Aus der betrieblichen Praxis berichtet Gary Kildare, Chief HR Officer von IBM Europe, über das effektive Zusammenspiel von Künstlicher Intelligenz und Personalmanagement.

Mehr als 450 Vorträge

Neben den Speakern in der Keynote-Arena wartet die Messe mit weiteren Experten in mehr als 450 Vorträgen, Impulsreferaten und Podiumsdiskussionen auf. Drei Trendforen widmen sich den Themen Recruiting, „Digital Culture“ sowie „Corporate Learning & Working“.

Praxisnahe Workshops und „Guided Tours“, etwa von IBM Watson oder SAP, machen den Fortschritt erlebbar. Darüber hinaus können die Fachbesucher auf der Messe neue Technologien wie kognitive Systeme und deren Einsatz im Recruiting ausprobieren.

