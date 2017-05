3,2-Millionen-Euro-Projekt bei der NRW-Landesverwaltung

IT.NRW ist der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. In dem Migrationsprojekt sollen drei mainframe-basierte Verwaltungsverfahren auf ein modernes Client-Server-System überführt werden. Herzstück der Projektarbeiten ist die Lösung „Adesso Transformer“, die Adesso gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft Adesso Transformer GmbH entwickelt hat. Dieser Code-Transformator ermöglicht laut Anbieter eine automatisierte Überführung von Altsprachen wie Cobol in die moderne Entwicklungssprache Java. Bewährte host-basierte Altverfahren können auf diesem Weg schnell, zuverlässig und risikoarm in moderne Client-Server-Umgebungen überführt werden.



