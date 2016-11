7 gängige Fragen in Bewerbungsgesprächen

Auch wenn jedes Bewerbungsgespräch anders verläuft, treten einige Fragen mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder auf. Dank eines Leitfadens zu den 7 gängigsten Fragen in Bewerbungsgesprächen, kommen Bewerber ihrem Traumjob schneller ein großes Stück näher.

Wie man die 7 gängigsten Fragen in Bewerbungsgesprächen am besten beantwortet

1. Was können Sie über sich erzählen?

Dies ist normalerweise die Eröffnungsfrage und – da der erste Eindruck zählt – eine der wichtigsten Fragen. Bewerber sollten ihre Antwort mit einer kurzen Beschreibung ihrer höchsten Qualifikation beginnen und ihre bisherigen beruflichen Tätigkeiten durchgehen. Sie können sich dabei an der Struktur ihres Lebenslaufs orientieren und Beispiele einiger besonderer Leistungen und Kompetenzen geben.

2. Welche Stärken haben Sie?

Man sollte stets die drei Eigenschaften nennen, die der eigenen Meinung nach die Eignung für die Position am besten demonstrieren. Anhand von Beispielen gilt es zu erläutern, wie man diese Stärken in Projekten oder Arbeitssituationen eingesetzt hat. Dies können konkrete Fähigkeiten sein, wie die Beherrschung einer bestimmten Programmiersprache oder soziale Kompetenzen wie z.B. Organisationstalent.

3. Was sind Ihre Schwächen?

Auf diese Frage sollte man sich etwas zurechtlegen, was man letztlich zum Positiven wenden kann. Wenn beispielsweise die IT-Kenntnisse besser sein könnten, weist man dies als Schwäche aus, aber berichtet gleichzeitig von Kursen oder Weiterbildungsmaßnahmen, in denen man seine Kenntnisse in der privaten Zeit verbessert hat.

4. Was unterscheidet Sie von anderen Bewerbern?

Was sind Ihre besonderen Kompetenzen und wo liegen Ihre Hauptstärken? Bewerber sollten in der Lage sein, aus der Stellenbeschreibung herauszulesen, wonach das Unternehmen sucht. „Ich besitze eine besondere Kombination aus starken fachlichen Kompetenzen und der Fähigkeit, dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen.“ Dies ist ein guter Eröffnungssatz, dem die Schilderung eines Beispiels von einer bestimmten Leistung in der bisherigen Karriere folgen kann.

5. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Am besten nennt man sowohl kurz- als auch langfristige Ziele. Bewerber sollten über die Art von Position sprechen, die sie langfristig anstreben, und über die einzelnen Schritte, die dorthin führen. Sie sollten den Bezug zu der Position herstellen, für die sie sich gerade bewerben. Zudem sollte man dem Gesprächspartner zeigen, dass man ambitioniert und entschlossen ist, aus jeder Tätigkeit das Beste zu machen, um eines Tages ans Ziel zu gelangen.

6. Warum möchten Sie für das Unternehmen, bei dem Sie sich beworben haben arbeiten?

Der Gesprächspartner erwartet hier eine ehrliche Antwort, die zeigt, dass man sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat und seine Motivation erläutern kann. Wenn sich die Bewerber sorgfältig auf das Gespräch vorbereitet haben, sollten sie gute Kenntnisse über Werte, Leitbild, Entwicklungspläne und Produkte des Unternehmens besitzen. Bewerber sollten unter Verwendung dieser Informationen erläutern, wie ihre eigenen Ziele zur Unternehmenskultur passen und wie sehr sie es schätzen würden, für dieses Unternehmen zu arbeiten.

7. Wie lauten Ihre Gehaltsvorstellungen?

Auf diese Frage kann man sich bereits in der ersten Bewerbungsrunde vorbereiten, indem man sich online informiert oder einen Blick in eine Gehaltsstudie z.B. von Robert Walters wirft. Wenn die Stellenausschreibung eine Gehaltsspanne enthält, kann man antworten, dass sich die eigenen Gehaltsvorstellungen mit diesen Angaben ungefähr decken.

Bildquelle: Thinkstock/Moodboard