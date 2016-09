Adidas-Gruppe automatisiert mit Knapp

Die Knapp AG erhält einen Großauftrag für die Automatisierung des neuen Distributionszentrums Campus North der Adidas-Gruppe in Deutschland und unterstützt damit die Abwicklung des E-Commerce-Geschäfts in Europa.

In Spitzenzeiten verlassen täglich mehr als 350.000 Produkte das weltweit größte Distributionszentrum des Adidas-Konzerns.

Die Adidas-Gruppe, mit ihren Marken Adidas und Reebok internationaler Player in der Sportartikelindustrie, beauftragt Knapp mit der Automatisierung ihres neuen E-Commerce-Zentrums in Rieste bei Osnabrück. Mit der Bereitstellung einer neuen, leistungsstarken All-in-Shuttle-Lösung unterstützt der Dienstleister die Gruppe bei der Abwicklung ihres Warenverkehrs im Bereich E-Commerce und ermöglicht somit das Wachstum des Geschäfts sowie eine flexible Reaktion auf die wechselnden Anforderungen der Sportartikelbranche.

Mit mehr als 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert die Adidas-Gruppe jährlich eine Vielzahl unterschiedlichster Artikel. In Spitzenzeiten verlassen täglich mehr als 350.000 Produkte das weltweit größte Distributionszentrum des Konzerns. Die Erweiterung des Distributionszentrums und die von Knapp bereitgestellte Automatisierungslösung erlauben eine effektive Abwicklung der wachsenden E-Commerce-Bestellungen. Neben den riesigen Ausliefermengen, die es zu bewältigen gilt, und dem ständig wechselnden Sortiment steht bei der Gruppe vor allem der Kundenservice im Fokus. So waren die kurzen Durchlaufzeiten und die Flexibilität der Lösung ausschlaggebend für die Auswahl des Systems.

Die E-Commerce-Lösung rund um die OSR-Shuttle-Technologie entspricht genau diesen Anforderungen. Kommissioniert wird im Ware-zur-Person-Verfahren an ergonomischen Pick-it-Easy-Shop-Arbeitsplätzen, die eine fehlerfreie Bedienung ermöglichen. Die Lagerlogistik-Software Kisoft stellt eine effiziente Abwicklung für jeden aktiven Artikel im Online-Shop sicher. Go-Live der neuen Anlage ist für 2018 geplant.



Bildquelle: Knapp