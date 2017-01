Aus Landesk und Heat Software wird Ivanti

Mit mehr als 1.600 Mitarbeitern in 23 Ländern arbeitet Ivanti für über 22.000 Kunden mit unterschiedlichsten Anforderungsprofilen aus allen Branchen. Die integrierten Lösungen des Unternehmens sollen IT-Organisationen helfen, sich den rasch entwickelnden Bedürfnissen ihrer Nutzer anzupassen und kritische Assets und Daten zu sichern. Die Kombination der beiden Unternehmen stärkt Ivantis Produktangebot und seine Position als Anbieter, der Kunden Lösungen für die gesamte Bandbreite ihrer IT-Management-Aufgaben liefern kann.

Steve Daly, CEO von Ivanti: „Wir freuen uns über den Abschluss der Übernahme und darüber, uns nun unter dem neuen Namen ‚Ivanti’ vorstellen zu können. Unsere Leidenschaft für den Erfolg unserer Kunden und unsere Erfahrung, Unternehmen bei der Schaffung sichererer Arbeitsplätze zu unterstützen, bildet eine Basis für künftiges Wachstum.“

Das Know-how beider Firmen soll die Unified-Endpoint-Management-Lösungen (UEM) von Ivanti stärken, die Stärke im Endpoint-Sicherheitsmarkt bekräftigen und eine wachsende SaaS-Service-Management-Plattform bieten. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben gut positioniert, um die wachsenden Bedürfnisse der IT zu erfüllen, da es sich mit zunehmend komplexen Endnutzerumgebungen und Services zum Übergang in die Cloud auseinandersetzt.

„Security ist heutzutage extrem schwierig, da wir es mit einem dynamischen Bedrohungspotential, den besonderen Anforderungen der digitalen Transformation und regulativen Umbrüchen zu tun haben,“ erläutert Duncan Brown, Research Director, europäische Sicherheitspraxis, bei IDC. „Wir sollten nicht versuchen, es uns schwieriger zu machen, indem wir isoliert arbeitende Silos aus Sicherheits- und IT-Betrieb aufbauen. Für alle – ausgenommen die größten und hochsensibelsten Unternehmen – macht es Sinn, IT und Sicherheit vom gleichen Leitstand aus zu steuern. Der Zusammenschluss von Heat und Landesk macht Sinn: Beide sind führend in Lösungen für den IT-Betrieb und haben Sicherheitsfunktionalitäten in ihr Angebot integriert.“



