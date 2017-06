Autobahn Tank & Rast und SAP treiben Digitalisierung voran

Die von der Cittadino Digital, ein mit Tank & Rast verbundenes und auf Digital-Media-Projekte spezialisiertes Unternehmen, entwickelte Moovon-App bietet mobilen Menschen aktuelle Services während der Reise. Getreu dem Motto „Unterwegs sein, lohnt sich“, erhalten die Nutzer der App für zurückgelegte Kilometer Moovcoins, unabhängig von genutzten Verkehrsmitteln und der Bewegungsart. Die Moovcoins werden gesammelt und können dann gegen Prämien bei verschiedenen Partnern eingelöst werden. Die App ist an die SAP-Exchange-Media-Plattform (SAP XM) angebunden, die auf der SAP-Cloud-Plattform aufsetzt.

Dr. Tanja Rückert, EVP LoB Digital Assets and IoT bei SAP: „Mit SAP XM haben wir unser digitales Marketing-Portfolio im Mai 2016 erweitert und bieten ein integriertes digitales Media-Network auf Basis der Cloud-Plattform an. XM verbindet Werbetreibende und Anbieter von digitalen Werbeflächen direkt in der Cloud und bringt Angebot und Nachfrage programmatisch, transparent und effizient zusammen. Wir freuen uns, dass die Moovon-App an XM angebunden ist.“

Digitales Marketing auf Höhe der Zeit



Die Digitalisierung des Marketings im Rahmen der digitalen Transformation stellt Unternehmen vor technologische und organisatorische Herausforderungen. Zum einen braucht es Kooperationen zwischen innovativen Partnern auf Augenhöhe, um diese Herausforderungen zu meistern. Gleichzeitig sind IT-Systeme, mit denen große Datenmengen aus unterschiedlichen internen und externen Quellen in Echtzeit verarbeitet und kontextbezogen analysiert werden können, eine Grundvoraussetzung für digitale Transformation. Für den Chief Marketing Officer sind kontextbezogene Echtzeitinformationen unabdingbar, um die passende Botschaft zur richtigen Zeit über den passenden Kanal an den richtigen Empfänger kommunizieren zu können. Ein digitales Marketing auf der Höhe der Zeit muss genau das leisten.

„Für Unternehmen ist es entscheidend, Kunden und deren Bedürfnisse umfassend zu verstehen. Die Marketing-Abteilung kann dies für eine exakte Ansprache nutzen, die für den Empfänger relevant ist. Die enge Kooperation von CMO und CIO ist dabei enorm wichtig und ein maßgeblicher Erfolgsfaktor. SAP ist für uns ein zentraler Partner, der uns mit einem zukunftweisenden Produktportfolio unterstützt, den digitalen Wandel voranzutreiben und unsere Digitalisierungsziele zu erreichen“, erläutert Gerhard Göttert, CIO bei Tank & Rast und Geschäftsführer der Cittadino Digital.



