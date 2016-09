Blutspende SRK Schweiz nutzt elektronisches DMS

In einem Auswahlverfahren der Blutspende SRK Schweiz AG (BCH) in Bern hat sich die SER Schweiz mit Doxis4 gegen sieben weitere Anbieter durchgesetzt. Realisiert werden mit den Enterprise-Content-Management-Lösungen (ECM) des Dienstleisters die Kreditorenrechnungsverarbeitung, Qualitätsmanagement sowie Spender- und Patientenakten.

Die Blutspende SRK Schweiz AG ist eine Institution innerhalb des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) und stellt gemeinsam mit den 12 regionalen Blutspendediensten die Blutversorgung in der Schweiz sicher.

„Der Dienstleister konnte uns durch die Wirtschaftlichkeit des Angebotes über die gesamte Lebensdauer des Systems überzeugen. Die auf unsere Organisation abgestimmte Präsentation und Demo vor Ort sowie die angebotene Service-Vereinbarung rundeten diesen Eindruck ab“, begründet Felix Bussmann, BCH, Leiter Finanzen & IT, die Entscheidung.

Die Blutspende SRK Schweiz AG hatte bisher kein einheitliches System zur Ablage von geschäftsrelevanten Dokumenten im Einsatz. Zur Dokumentenverwaltung und -aufbewahrung wurde eine Dateiablage auf dem Dateiserver oder die Papierablage in herkömmlichen Aktenordnern verwendet. Die daraus resultierenden Probleme wie mangelnde Nachvollziehbarkeit von Änderungen oder der eingeschränkte Zugriff auf Dokumente sollen nun durch ein elektronisches Dokumenten-Management-System auf Basis von Doxis4 gelöst werden.

Die Implementierung der Lösungen beginnt im November. In den folgenden Bereichen soll die Software zum Einsatz kommen: automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung mit Rechnungserfassung und workflow-gesteuerter Rechnungsprüfung sowie Anbindung an Microsoft Dynamics ERP; die Verwaltung von Dokumenten im Qualitätsmanagementsystem (QMS), insbesondere die Verwaltung von Vorschriftsdokumenten; die Verwaltung von Dokumenten in Patienten- und Spenderakten (elektronische Akten) im Bereich Blutstammzellen.



Bildquelle: Wavebreak Media