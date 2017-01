Brainwaregroup akquiriert Nova Ratio

Bereits am 12. Januar 2017 gab die Brainwaregroup den Kauf der Aktienmehrheit an der Nova Ratio AG bekannt. Das in Koblenz ansässige Unternehmen ist ein Anbieter von Hardware- und Software-Inventarisierungslösungen für Rechenzentren mit Schwerpunkt im Oracle-Lizenzmanagement.

Dabei soll Nova Ratio als einer von nur sechs weltweiten „Oracle verified“-Anbietern den Schweizern neue Türen am Markt öffnen. Gerhard Wagner, Gründer und kreativer Treiber von Nova Ratio, bleibt als Vorstand und Aktionär im Unternehmen: „Die Integration in die Brainwaregroup stärkt unsere Research- sowie Investitionsmöglichkeiten und öffnet den Zugang zu neuen Regionen und Kunden. Auch unsere Bestandskunden und Partner werden von diesem Schritt profitieren.“



Die Integration ermöglicht Lösungsansätze, in deren Rahmen sowohl die Inventarisierung als auch das Lizenz- und Asset-Management komplexer Infrastrukturen plattformübergreifend aus einer Hand möglich sind. Der Nutzen ergibt sich laut anbieter aus optimierten Projekten, einem nacherfolgbaren Datenfluss und der Reduktion der Schnittstellen zu Drittsystemen.

