Carbon Black beruft Volker Sommer als Regional Director DACH

Carbon Black, Anbieter für Next Generation Endpoint Security, beruft den Sales-Experten Volker Sommer an die Spitze seiner Vertriebsaktivitäten auf dem deutschsprachigen Markt. Die Ernennung geht einher mit der weltweiten Expansion des Unternehmens sowie dem Ausbau der Kundenbasis in der gesamten EMEA-Region.