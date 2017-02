Cewe vertraut auf digitales Dialog-Marketing

Cewe bietet seinen Kunden nicht nur einen Fotoservice, sondern auch kommerziellen Online-Druck an.

Kern der Anwendung ist eine vollständig mit SAP CRM integrierte, digitale Dialog-Marketing-Plattform. Dabei setzt Cewe auf die Elaine-Technologie der Artegic AG, um die Kommunikation besser auf die Bedürfnisse des Kunden abzustimmen. Durch die nahtlose Integration können Kampagnen direkt in SAP CRM gesteuert und über Content- und Automatisierungsprozesse der Elaine-Technologie abgewickelt werden. Die Enterprise-Framework-Technologie übernimmt die wesentlichen Aufgaben bei Ausgestaltung, Individualisierung und Versendung der digitalen Dialog-Marketing-Kampagnen und bietet durch die modulare Architektur die Möglichkeit, dialog-marketing-spezifische Aufgaben für den Anwender integriert aus SAP CRM zu nutzen. Dabei findet der prozessuale Datenaustausch in Echtzeit statt, so dass Kampagnen, Datenänderungen sowie Transaktionen ohne Zeitverzögerungen ablaufen.

Kundenorientierung, Effizienz und die kontinuierliche Optimierung von Prozessen sind wesentliche Schwerpunkte im digitalen Dialog-Marketing von Cewe. Durch Integration von Elaine konnte der Marketing-Workflow beschleunigt werden. Insgesamt werden über diese Lösung rund 350 Mio. E-Mails versendet. „Die Lösung leistet einen bedeutenden Beitrag zur kontinuierlichen Optimierung der E-Mail-Kampagnen im Sinne unserer Kunden bei gleichzeitiger Entlastung der Redakteure in den verschiedenen Standorten. Wesentliche Herausforderungen war dabei das Zusammenspiel mit den bereits bestehenden SAP-CRM- und Reporting-Systemen. Dies hat nicht zuletzt auch durch die seitens Artegic eingebrachte Erfahrung gut funktioniert“, meint Conny Biniok, Leiter E-CRM bei Cewe.



