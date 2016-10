Cloud vs. physischer Storage

IT-DIRECTOR: Herr Meurer, wie präsent sind in Großunternehmen noch Papierarchive, sprich Keller voller Akten?

J. Meurer: Heute benutzen fast alle Unternehmen Speichermedien und digitalisieren ihre Daten.

IT-DIRECTOR: Inwieweit sind die Unternehmen bereits mit der Digitalisierung ihrer Dokumente vorangeschritten bzw. haben die Digitalisierung überhaupt in Angriff genommen?

J. Meurer: Der Gesetzgeber verpflichtet heute die Unternehmen zur Aufbewahrung (z.B. finanztechnische Vorschriften). Auch haften die Unternehmen für ihre Daten.

IT-DIRECTOR: Sind die digitalisierten Dokumente besser in der Cloud oder auf einem physischen Speichermedium (Magnetband, optischer Datenträger, etc.) aufgehoben? Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile der jeweiligen Speichermethode?

J. Meurer: Es gibt kein Für und Wider für Cloud oder physische Speichermedien. Entscheidend sind das Datensicherungs- und Wiederherstellungskonzept der Unternehmen sowie die Beantwortung der Frage, welcher Prozess für das Unternehmen am besten geeignet ist.

IT-DIRECTOR: Welche Storage-Methoden eignen sich am besten für eine Langzeitarchivierung von Dokumenten und warum?

J. Meurer: Für eine Langzeitarchivierung eignen sich Storage-Archivierungssysteme und Festplattensysteme mit Hash-Algorithmus und Spiegelung am besten.

IT-DIRECTOR: Welche Speichermethoden nutzen Großunternehmen tatsächlich anno 2016? Und welche Faktoren üben hierbei einen Einfluss aus?

J. Meurer: Der Fokus liegt heute auf Storage-Speichersysteme zwecks schneller Wiederherstellung.

IT-DIRECTOR: Welche Rolle spielt heute noch Magnetband in Großunternehmen?

J. Meurer: In Großunternehmen findet man heute immer noch Magnetbänder, so z.B. in der Unix-Welt, AIX, Solaris, UX.

IT-DIRECTOR: Die Technik verändert sich bekanntlich rapide: Halten Sie es für möglich, dass es in zehn oder 20 Jahren bestimmte Speicherformate nicht mehr gibt?

J. Meurer: Voraussichtlich wird es dann keine Magnetbänder mehr geben.

IT-DIRECTOR: Inwieweit können sich Unternehmen sicher sein, dass ihre Dokumente in zehn oder 20 Jahren von ihren aktuell verwendeten Storage-Systemen überhaupt noch auslesbar sind?

J. Meurer: Standardisierte Dateiformate wird es auch in 20 Jahren geben, so dass Unternehmen auch zukünftig auch ihre Daten noch lesen können.

IT-DIRECTOR: Welche Rolle spielen an dieser Stelle Standards und ISO-Normen oder dergleichen?

J. Meurer: ISO-Normen sind eine Grundvoraussetzung bei der Speicherung von Daten. Zu nennen sind hier:

ISAE3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information

Deutsches Steuerrecht (§§238, 239, 257 HGB, §§ 145, 146,147 AO)

GAAP – General Acceptance According Principles

BMF – Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen

Deutsches BDSG – Anforderung der Löschung von Daten

IDW PS 330, IDW RS FAIT 1, IDW RS FAIT 3

Schweiz: OR §§ 957ff – Swiss regulations of the obligation law

Schweiz: Geber – Swiss Ordinance for account books

Österreich: The Austrian Tax Law BAO, the Austrian protection law DSG and the Austrian Option on generally accepted accounting principles for the use of information technology KFS DV/1

IT-DIRECTOR: Wie können Großunternehmen ihre Speicherinfrastruktur strategisch weiterentwickeln, um zukünftige Anforderungen abzudecken? Wie sollten Unternehmen hier vorgehen?

J. Meurer: Es müssen im Unternehmen Standards festgelegt werden. Zudem müssen zukünftige SLAs über die Cloud und/oder ein lokales RZ abgebildet werden. Dabei sollte immer ein Backup- und Recovery-Konzept erstellt werden.

IT-DIRECTOR: Welche Faktoren beeinflussen Ihrer Meinung nach die zukünftigen Entwicklungen am Storage-Markt?

J. Meurer: Objektbasiertes Storage wir ein entscheidender Faktor bei der zukünftigen Entwicklung im Storage-Markt sein.



Bildquelle: Storagecraft