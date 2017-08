Comparex schließt Amando-Übernahme ab

Das weltweit agierende IT-Unternehmen Comparex hat im Jahr 2015 die Amando Software GmbH erworben. In den vergangenen Monaten integrierte Comparex als alleinige Gesellschafterin der Amando diese nun vollständig in ihre Organisation. Damit ist Comparex die Gesamtrechtsnachfolgerin der Amando. Was bedeutet die Transaktion für die Kunden jener Firma?