Concordia: Von der Eigenentwicklung zu BSI CRM

Concordia will mit der Einführung von BSI CRM die Qualität in der persönlichen Beratung optimieren.

Die Unternehmensgruppe der Concordia Versicherungen mit Hauptsitz in Hannover steht seit mehr als 150 Jahren im Dienste ihrer Kunden. 1.200 Mitarbeiter und ein dichtes Netz von Vertretungen und Geschäftspartnern sorgen für die Betreuung der Versicherungskunden. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit stellt mit seinen Tochtergesellschaften eine Gemeinschaft mit etwa 2.6 Millionen Verträgen und rund 824 Mio. Euro Umsatz dar.

Branchenlösung deckt Bedürfnisse ab



Zu den Vertriebswegen gehören eine Ausschließlichkeitsorganisation, Makler und Maklerverbände. Für die Ausschließlichkeitsorganisation löst Concordia nun das bestehende Agentursystem ab und führt BSI CRM Indigo ein – aus gutem Grund, wie Gunnar Minkwitz, Leiter des Geschäftsbereichs IT bei den Concordia Versicherungen, betont: „Auf der Suche nach einer in der Versicherungsbranche etablierten Customer-Relationship-Management-Lösung (CRM) stießen wir auf BSI CRM. Die Standardlösung für Versicherungen deckt bereits einen Großteil unserer Anforderungen ab. Zudem erlaubt sie die Integration bestehender Anwendungen und die 360-Grad-Kundensicht für unsere Agenturen.“

Im Standard überzeugten auch die geführten Prozesse, die Mobilität der Lösung, die Konfigurationsmöglichkeiten sowie die Optionen, im Sinne einer Multichannel-Strategie laufend Kommunikations- und Self-Service-Kanäle zu ergänzen sowie das Lead- und Kampagnen-Management zu nutzen. Ein weiteres wichtiges Argument aus Sicht des Vertriebs ist die Einbettung der bestehenden Systeme wie die Tarifierungen sowie die Möglichkeiten für eine schmale Offline-Nutzung.

Mit der CRM-Lösung löst Concordia eine Eigenentwicklung ab. „Wir wollen auf eine zukunftsfähige Architektur setzen, die einfach bedienbar ist und von Mitarbeitenden intern gewartet und weiterentwickelt werden kann. Die neue Lösung erfüllt diese Kriterien mit einem release-fähigen Produkt und überzeugt zudem mit Referenzkunden sowie einem guten Preis-Leistungsverhältnis“, sagt Gunnar Minkwitz.

Erprobte Konzepte



Concordia will mit der Einführung der Lösung die Qualität in der persönlichen Beratung optimieren. Die zentrale Administration, aktuelle Daten, die Integration in Office- und Social-Media-Funktionen sowie die einfache 360-Grad-Kundensicht sollen künftig einen Beitrag dazu leisten. Zudem erlaube BSI CRM durchgängige Selektionsmöglichkeiten. „Die Standard-Software kommt mit wenigen Eigenentwicklungen aus. Erprobte Konzepte wie das Datenmodell und die Berechtigungslogik erlauben uns eine rasche Einführung. Wir gehen davon aus, dass sich nach Einführung der Betriebsaufwand für das Agentursystem reduzieren wird“, so Gunnar Minkwitz.



Bildquelle: Concordia