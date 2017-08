Das kann die Wirtschaft vom Sport lernen

„Erfolg ist nicht unbedingt das Erreichen eines vorher festgelegten Ziels. Es ist vielmehr das Erreichen des bestmöglichen Ergebnisses.“ Wie man als Manager vom Spitzensport lernt und die besten Ergebnisse erzielt, beschreibt Dr. Wladimir Klitschko in seinem just erschienenen Fachbuch.

Dass Manager viel vom Spitzensport lernen können, weiß Wladimir Klitschko aus eigener Erfahrung, denn der ehemalige Boxweltmeister im Schwergewicht und promovierte Sportwissenschaftler ist seit Jahren erfolgreicher Unternehmer. Disziplin, Mut, Ausdauer, Beweglichkeit, Konzentration, Koordination und Besessenheit im positiven Sinne führten ihn nicht nur als Boxer an die Weltspitze, sondern zeichnen ihn ebenso als Geschäftsmann aus. Um seine Erfahrungen und Kenntnisse zu teilen, begründet er 2016 den Weiterbildungsstudiengang „CAS Change & Innovation Management“ an der Universität St. Gallen, der Führungskräften Grundlagen des Selbst- und Challenge-Managements lehrt. Nun veröffentlichte er gemeinsam mit der Journalistin Stefanie Bilen die Prinzipien des Challenge-Managements in einem Buch.

Leistungssport als Wissensquelle

Der Hintergrund: Digitalisierung und Globalisierung sorgen stetig und in hoher Geschwindigkeit für zahlreiche Innovationen. Wer nicht schnell, zielgerichtet und entschlossen handelt, wird seine Marktposition verlieren. Genau hier will Wladimir Klitschko mit seinem Fachtitel ansetzen. Denn seiner Ansicht nach gilt es, Probleme als Herausforderungen zu begreifen, sie als solche anzunehmen und zu meistern.



Klitschko transferiert sein Wissen aus über einem Vierteljahrhundert Leistungssport in die Welt der Wirtschaft und formuliert Antworten auf zentrale Herausforderungen der Zeit: Wie können Kooperation und Konkurrenz verbunden und zu beiderseitigem Vorteil gereichen? Wie kann aus Niederlagen neues Potential gewonnen werden? Wo liegen bisher unentdeckte Stärken? Wie gelingt der Fokus auf das Wesentliche? Wie können Höchstleistungen unmittelbar abgerufen werden? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Autor aus der Sicht des Sportlers, des Unternehmers und mit Blick auf die aktuellen Wirtschaftstrends. Und ist dabei in bester Gesellschaft. Namhafte Experten aus der Wirtschaft erklären im darauffolgenden Abschnitt des Buches, wie sie Challenge Management in der Praxis anwenden, darunter Jean-Remy von Matt (Jung von Matt), Frank Dopheide (Verlagsgruppe Handelsblatt) oder Rolf Schumann (Global GM Plattform & Innovation).

Die Autoren:

Wladimir Klitschko ist ehemaliger Boxweltmeister im Schwergewicht und gehört zu den bekannten Sportlern unserer Zeit. Der studierte Philosoph ist promovierter Sportwissenschaftler, Dozent an der Universität St. Gallen und erfolgreicher Unternehmer.



Stefanie Bilen ist Journalistin und Buchautorin. Sie hat u.a. für das Handelsblatt, den Harvard Business Manager und das Wall Street Journal geschrieben.

Informationen zum Fachtitel:

Dr. Wladimir Klitschko und Stefanie Bilen: „Challenge Management – Was Sie als Manager vom Spitzensportler lernen können“



Mit einem Nachwort von Arnold Schwarzenegger – 2017, gebunden mit Schutzumschlag, 256 Seiten – EUR 24,95/EUA 25,70/sFr 31,60 – ISBN 978-3-593-50746-0



Bildquellen: Thinkstock/iStock, Klitschko Management Group