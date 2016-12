Deutsche Lufthansa führt Giropay ein

Mit Giropay erweitert die Deutsche Lufthansa AG ihre Möglichkeit an Online-Bezahlverfahren für Flüge.

Kunden werden direkt von der Bezahlseite zum Online-Banking ihrer teilnehmenden Bank oder Sparkasse weitergeleitet. Dort melden sie sich mit ihren gewohnten Zugangsdaten an und führen die Überweisung durch. Sensible Daten sollen so geschützt bleiben und für Dritte uneinsehbar sein.

„Giropay als Online-Überweisungsverfahren von deutschen Banken und Sparkassen steht für Seriosität und Zuverlässigkeit“, sagt Giuseppe Pavia, Manager Payment Solutions & Costs bei der Deutschen Lufthansa AG. „Für unsere Entscheidung spielte die Zahlungsgarantie eine wichtige Rolle. Zudem profitieren wir vom schnellen Geldeingang, einer einfachen technischen Integration und über 35 Millionen potentiellen Online-Banking-Nutzern.“



Bildquelle: Thinkstock/iStock