Deutsche Post DHL verlängert Partnerschaft mit T-Systems

Die Deutsche Post DHL überführt mit T-Systems bestehende IT-Plattformen in die Cloud. Weiterhin werden die beiden Partner die unterschiedlichen Infrastrukturen für den Sprach- und Datenverkehr in ein homogenes Netz auf IP-Basis migrieren. Ebenfalls Teil des Rahmenvertrags sollen Neuentwicklungen für zusätzliche IT-Wartungs- und IT-Systemleistungen sein. Da die IT-Sicherheitsanforderungen an Unternehmen ständig steigen, werden die beiden Unternehmen auch erweiterte IT-Sicherheitskonzepte umsetzen.

Auch die Telekom Deutschland will in die Partnerschaft ein Bündel von Leistungen einbringen: Mobilfunklösungen im Bereich „Machine to Machine“ (M2M) sowie Sprach- und Datenlösungen und neue Mehrwertdienste. „Die Zusammenarbeit sorgt für Stabilität und Neuausrichtung unserer IT-Systeme. Für uns als Logistikdienstleister ist das ein absolutes Muss“, sagt Jürgen Gerdes, Konzernvorstand der Deutsche Post DHL Group. „Die Vereinbarung hilft uns außerdem, den vor einigen Jahren begonnenen Weg hin zu einer konsistenten und integrierten IT-Struktur im Konzern fortzuführen.“



Bildquelle: Thinkstock/iStock