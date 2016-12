Die Rolle von WebRTC für die Echtzeit-Kommunikation

Die Digitalisierung trifft fast alle Unternehmen. 48 Prozent der Führungskräfte, die kürzlich in einer Umfrage von Dell-EMC befragt wurden, sind sogar vollkommen ratlos, in welcher Weise sich ihre Branche in drei Jahren verändern wird. Auch im Bereich Kommunikation ist das digitale Zeitalter längst angekommen: Unified Communications and Collaboration (UCC) wird in Zeiten allgegenwärtiger Social Networks und Chat-Apps Teil der modernen Team-Kollaboration. Einerseits erwarten die Arbeitnehmer vielfach am Arbeitsplatz dieselben, intuitiven Anwendungen, die sie vom privaten Smartphone schon lange kennen. Andererseits hat die weltweite Vernetzung auch die Zusammenarbeit über Unternehmen, Länder und Kontinente hinweg erst in einem sinnvollen Rahmen möglich gemacht. Die Kehrseite der neuen Arbeitswelt: Um im globalen Wettbewerb zu bestehen, bleibt Unternehmen kaum etwas anderes übrig, als sich auf die neue Art des Arbeitens einzulassen.

Plattformen sind Hürden für UCC



Eine Hürde bei der Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg sind bislang die Plattformen. Unterschiedliche Endgeräte und die Fragmentierung der Arbeit zwischen Business-Anwendungen, E-Mail und Kommunikationswerkzeugen machen eine Zusammen­arbeit schwer bis unmöglich. Kommen dann noch berechtigte Sicherheitsmaßnahmen dazu, die das ­Installieren von Plug-ins durch Mitarbeiter verhindern, wird es beschwerlich. Eine Lösung bietet der angehende Standard Web Real-Time Communication (WebRTC) – er macht kurzerhand jeden modernen Browser zur Kommunikationszentrale. Sprache, Video oder Bildschirminhalte lassen sich in Echtzeit direkt von Browser zu Browser austauschen. Dadurch lässt sich WebRTC prinzipiell in jede Web-Anwendung integrieren, von komplexen Anwendungen für interne Geschäftsprozesse bis hin zu der Interaktion mit Kunden oder Lieferanten.

Anwender können damit direkt im Arbeitsablauf und der gerade genutzten Applikation per Sprache oder Video kommunizieren. Bisher mussten sie dafür zumindest die momentane Anwendungsumgebung verlassen. Kommunikation rückt damit in den aktuellen Kontext, was den Workflow verbessert. Klare Vorteile für Unternehmen: Virtuelle Teams können einfacher zusammenarbeiten, Kommunikation wird unabhängig von den verwendeten Endgeräten und die Mitarbeiter arbeiten insgesamt produktiver im Kontext der entsprechenden Transaktionen oder Dokumente. Gerade für flexible Arbeitsmodelle und die immer häufiger anzutreffenden mobilen Mitarbeiter ist das Potential groß.

Die Anwendungsfelder für diese Art der Echtzeitkommunikation sind für zahlreiche Branchen und Einsatzgebiete von Vorteil. Im industriellen Umfeld ist z.B. die Wartung von komplexen Anlagen eine große Herausforderung. Kaum ein Service-Mitarbeiter vor Ort kann alle Fehlermöglichkeiten und die notwendigen Reparaturschritte kennen. Eine WebRTC-basierte Wartungsunterstützung bringt Sensordaten von Maschinen sowie den Vor-Ort-Service-Mitarbeiter mit einem Experten des Anlagenbauers in direkten Zusammenhang und ggf. in eine Videokonferenz.

Auch für geografisch getrennte Teams bietet sich diese Form der Kommunikation an. Ist das Unternehmen beispielsweise über mehrere Standorte verteilt, können Teams auch ohne zeit- und kostenaufwendige Reisen und Treffen vor Ort produktiv zusammenarbeiten. Die Kosten für die nötige Infrastruktur sind dabei denkbar gering, weil die nötigen Werkzeuge wie Computer und mobile Endgeräte mit Browsern und Web-Anwendungen bereits vorhanden sind. Nimmt WebRTC noch die letzten Hürden bei der Standardisierung, dann bietet die Technologie eine echte Chance für den digitalen Arbeitsplatz und völlig neue Formen der Zusammenarbeit.





Was ist WebRTC?

Web Real-Time Communication ist aus einem Projekt entstanden, das Google 2010 initiiert hat. Ziel ist es, einen übergreifenden Standard für Protokolle und Programmierschnittstellen zu entwickeln, der für alle Browser gültig ist. Damit ist Echtzeitkommunikation über jeden modernen Browser möglich, indem Daten vom Browser des Gegenübers abgerufen werden. WebRTC ist quelloffen, so können Entwickler die Technologie in eigene Anwendungen integrieren. Seit Frühjahr 2011 ist WebRTC im Standardisierungsprozess des World Wide Web Consortium (W3C). Unterstützer sind Google, Mozilla und Opera Software ASA. Unify kombiniert seit Ende 2014 diese Technologie mit dem Sicherheitsprotokoll TLS 1.2 und macht es mit seinem Cloud-Service Circuit.com für ­Unternehmen nutzbar.





Bildquelle: Thinkstock/iStock