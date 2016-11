Diese 4 Skills brauchen Digitalisierer

Mit der wachsenden Masse an Daten und Geräten, neuen Geschäftsmodellen und Digitalisierungsprojekten müssen IT-Profis darauf achten, besonders fit in den Bereichen IT-Architekturen, Datenbanken, Business Intelligence und IT-Sicherheit zu sein. Laut einer Umfrage des IT-Dienstleisters Msg unter 700 IT-Profis in Deutschland sind drei der vier Skills bereits weitgehend ausgebildet – Business Intelligence jedoch bleibt zurück.

Vier wichtige Skills für Digitalisierungsprojekte:

1. IT-Architekturen

Infrastrukturen werden immer komplexer – sei es durch hybride Cloud-Infrastrukturen oder komplexe Netzwerke mit Milliarden von Geräten im Internet der Dinge. Um die Last der steigenden Workloads zu stemmen und auch in einem digitalisierten Unternehmen zur Leistungselite zu gehören, müssen IT-Profis IT-Architekturen zwingend beherrschen. Dabei spielen sowohl die bewährte Schichtenarchitektur als auch moderne Ansätze wie Microservices eine entscheidende Rolle.

2. Datenbanken

Personalisierte Dienste müssen Daten heutzutage in Echtzeit liefern – hinzu kommt der Zugriff von innen und außen, etwa durch Internet-of-Things-Geräte (IoT), und die zeitgleiche Speicherung sowie Verarbeitung. Wer mit digitalen Produkten und Services Umsatz schaffen will, muss die moderne Datenhaltung beherrschen und ihre Entwicklung begleiten. Hier ist u.a. die Symbiose der klassischen relationalen Datenhaltung mit NoSQL-Ansätzen entscheidend.

3. Business Intelligence

Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, Business Intelligence ist die Raffinerie. Hier werden Erkenntnisse gewonnen. Business Intelligence wertet Daten aus, verbindet Analyse mit Einsicht und macht Daten so wertschöpfend.

4. IT-Sicherheit

Sicherheit muss heute in neuen Dimensionen gedacht werden – nicht nur tiefer, von Anfang an mitgedacht, sondern auch breiter, in mehr Branchen und Bereiche vordringend. Mehr vernetzte Endgeräte bedeuten mehr Risiko. Mehr Datenverarbeitung bedeutet mehr Datenschutzaspekte. Nicht nur Sicherheitsexperten müssen daher IT-Sicherheit in jedem Projekt konsequent beachten.

Skill Gap in der IT

Die gute Nachricht der Umfrage lautet: die meisten IT-Profis verfügen bereits über drei der vier elementaren Skills der Digitalisierung. Business Intelligence jedoch werde gefährlich unterschätzt. Die Erhebung von Msg erfolgte unter 700 IT-Fachkräften vom Administrator bis zum CIO. Die Fachkräfte nannten als wichtigste Skills Datenbanken, IT-Architekturen, IT-Security und Projektmanagement. Business Intelligence landete abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.

Gefragt nach den wichtigsten Skills, die für neue IT-Profis in fünf Jahren relevant sein würden, antworteten die IT-Spezialisten ähnlich – vorneweg sahen sie IT-Architekturen und IT-Sicherheit. Datenbanken seien ebenfalls wichtig. Business Intelligence wurde dagegen wiederum weniger wichtig eingeschätzt. Hier besteht eine klare Lücke, laut Studie ein „Skill Gap“. Durch den vergangenen Hype um Business Intelligence scheint die Meinung zu herrschen, die Zeit von BI sei vorbei. Dabei hat sie auch vor dem Hintergrund von Analytics und Big Data gerade erst begonnen.

