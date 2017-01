Dr. Gerhard Schabhüser ist nun BSI-Vizepräsident

Dr. Gerhard Schabhüser (55), Diplom-Mathematiker, hat mit Wirkung zum 1. Januar 2017 das Amt des Vizepräsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) übernommen. Was werden seine Aufgaben sein?

Schabhüser ist seit 1991 im BSI tätig. Zunächst lag sein Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Entwicklung und Evaluierung kryptografischer Verfahren. Danach leitete er den damaligen Fachbereich „Kryptografie und wissenschaftliche Grundlagen“. Seit 2005 war Schabhüser als Abteilungsleiter zuständig für die Themenfelder Kryptografie, wissenschaftliche Koordinierung und technische Verschlusssachensicherheit.

Arne Schönbohm, Präsident des BSI: „Mit Dr. Gerhard Schabhüser hat ein versierter Kryptofachmann das Amt des BSI-Vizepräsidenten übernommen. Kryptografie ist ein Kernelement der IT-Sicherheit, ohne das eine erfolgreiche Digitalisierung nicht funktionieren kann. Durch seine Erfahrung, sein Fachwissen und sein praxisorientiertes Handeln wird Dr. Schabhüser auch in seiner neuen Funktion dazu beitragen, die Informationssicherheit in der Digitalisierung für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland voranzubringen.“

Aufgabe des neuen Vizepräsidenten wird u.a. sein, gemeinsam mit BSI-Präsident Schönbohm die Aufstellung des BSI als nationale Cyber-Sicherheitsbehörde den Herausforderungen der Digitalisierung anzupassen und weiterzuentwickeln. Dazu gehört neben der Beratung des Präsidenten in strategischen und technischen Fragen auch die Umsetzung der strategischen Vorhaben des Unternehmens, wie z.B. die Erhöhung der Skalierbarkeit der Produkte und Dienstleistungen, aber auch die Integration der rund 180 neuen Stellen, die dem BSI für 2017 zugesprochen wurden.



Bildquelle: BSI