Eigene M2M-Apps schnell erstellen

Elektronikspezialist Conrad bietet mit C-Control 10 ein neues IoT-Starter-Kit an, das den Einstieg ins Internet of Things (IoT), die Industrie 4.0 und die Digitalisierung erleichtern soll.

Das in Zusammenarbeit mit Elco Industrie Automation und Microtronics entwickelte Kit besteht aus dem IoT-Board sowie einem integrierten M2M-SIM-Chip und verfügt über mehrere Sensoren, universelle Analog- und Digitaleingänge, USB, SPI, UART, I2C und GPIO sowie eine Bluetooth-Schnittstelle, heißt es. Neben der integrierten Möglichkeit zur Erfassung von Temperaturwerten sollen sich beliebige Sensoren und Aktoren mit dem Board verbinden lassen. Die Daten werden per GSM auf die Conrad-Connect-Plattform übertragen. Hier sind sie jederzeit aus der Cloud abrufbar. Damit sei ein günstiger Einstieg in M2M-Anwendungen auch ohne spezielle Mobilfunkkenntnisse möglich. Die Möglichkeiten reichen von der Überwachung und Diagnose über Wartung bis hin zu vollständigen Automatisierungsapplikationen.



Das Modul mit den Maßen 39 x 32 x 6 mm besitzt laut Anbieter ein eigenes Betriebssystem und sei sofort einsatzfähig. Dabei sollen sich Anwenderprogramme mit den verfügbaren Tools schnell erstellen lassen. Die Datenübertragung erfolgt AES-verschlüsselt und mit einer Server-Authentifizierung. Das GSM-Modul ist in einer Ultra-Low-Power-Version ausgeführt, um Energie zu sparen. Die Versorgung erfolgt über einen LiPo-Akku mit 520 mAh. So eigne sich die Box für den mobilen Einsatz. Zum niedrigen Energieverbrauch soll überdies die 32-Bit ARM-MCU Cortex-M3 beitragen.

Laut Anbieter dient das Board insbesondere dem Zweck, IoT-Konzepte zu testen. Für die kommerzielle Implementierung bieten Conrad Connect und Elco darüber hinaus ein erweitertes M2M-Produktportfolio. Weiterhin unterstützt Conrad mit C-Consulting die Anwender bei der Erstellung von Proof of Concepts.