Endress+Hauser vertraut auf Private Cloud

Dell EMC implementiert gemeinsam mit Endress+Hauser eine zukunftsfähige Umgebung für die unternehmenskritischen SAP- und Non-SAP-Applikationen des Spezialisten für Mess- und Automatisierungstechnik. Durch die Migration von einer Mainframe- in eine offene und standardbasierte x86-Umgebung soll das Unternehmen Innovationspotentiale erschließen können.

Endress+Hauser mit insgesamt 13.000 Beschäftigten ist ein Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Bis Ende 2018 wird die Firmengruppe ihre gesamte SAP-Umgebung, die bislang noch auf Mainframes betrieben wird, in eine offene, standardbasierte x86-Umgebung migrieren. In der Open-Systems-Welt nutzt das Unternehmen bereits eine virtualisierte Infrastruktur basierend auf Dell- und EMC-Lösungen; vorhandenes Wissen kann hierbei genutzt werden. Das technische Ziel der neuen IT-Systemlandschaft ist der Aufbau einer von Endress+Hauser Infoserve, dem IT-Dienstleister der Firmengruppe, betriebenen On-Premise Private Cloud für SAP Hana und alle anderen Anwendungen.

Für den größten Teil der unternehmenskritischen und Umsatz generierenden Geschäftsprozesse nutzt Endress+Hauser SAP und will mit der neuen Lösung Innovationspotentiale in allen Geschäftsfeldern erschließen. Zur Umsetzung dieses strategischen Ziels migriert das Unternehmen die tief in die Geschäftsprozesse integrierten SAP-Anwendungen von einer DB2-Datenbank auf Hana. Die neu implementierte Private-Cloud-Infrastruktur basiert auf der Dell-Poweredge-R930-Server-Plattform, EMC-VMAX3-Enterprise-Storage-Systemen und der VMware vCloud Suite. Als Betriebssystem kommt Suse Linux zum Einsatz. Flexible Finanzierungslösungen und Services runden das Gesamtkonzept ab.

Wichtige Entscheidungskriterien für Endress+Hauser waren die vom Mainframe her gewohnte Verfügbarkeit bei gleichzeitiger Steigerung der Performance. Beides sind anspruchsvolle Vorgaben, da die Lösung weltweit in allen Gesellschaften des Unternehmens eingesetzt wird.



