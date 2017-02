Frische Optik für die Portale des HVV

Dies umfasst auch das Portal MeinHVV sowie das Extranet für Mitarbeiter des Unternehmens und angeschlossener Verbundverkehrsunternehmen. Der Hamburger Verkehrsbund war zum Zeitpunkt seiner Gründung vor über 50 Jahren eine weltweit beachtete Innovation, da er als erster Verkehrsverbund der Welt die Verkehre und Fahrscheine mehrerer Verkehrsunternehmen in der Hansestadt unter einem Dach bündelte. Ähnlich verfährt Ewerk nun mit den Digitalwelten: Die Website, MeinHVV und das Extranet werden gleichermaßen auf einer Coremedia-Installation – quasi unter einem Dach – betrieben. So werden Assets übergreifend genutzt, was den Aufwand für Entwicklung und Pflege der Portale senken soll. Der Dienstleister schafft mit der Überarbeitung der Online-Auftritte ein frisches Netzerlebnis. So werden die Navigation völlig neu durchdacht und die Bedienung auf mobilen Endgeräten verbessert. Für Kunden und Mitarbeiter soll mit dem Relaunch der Portale ein Sprung in Sachen Nutzerkomfort bevorstehen.



Bildquelle: Thinkstock/iStock