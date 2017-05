Gas-Union orientiert sich an ITIL

„Wir sind so schnell gewachsen und die Anforderungen an uns haben so stark zugenommen, dass uns eigentlich keine Wahl blieb“, sagt Thomas Langholz, verantwortlicher Projektleiter, über die Gründe, die zur Einführung einer IT-Service-Management-Lösung bei der Gas-Union führten. MyCMDB überzeugte das Projektteam nach einer intensiven Analyse, denn auch kritische Systeme, die zuverlässig im 24/7-Betrieb laufen müssen, sollten über ein IT-Service-Management abgewickelt werden. Bei der Lösung des schwäbischen Software-Herstellers Omega Software sah man das größte Potential.

Die Configuration Management Database (CMDB) spielte bei der Einführung die Hauptrolle, das Projektteam investierte viel Zeit, um die CMDB sinnvoll zu strukturieren. Die Daten wurden dafür aus den verschiedensten Quellen importiert oder auch größtenteils von Hand eingepflegt. Orientierung bot die IT Infrastructure Library (ITIL) – Workflows wurden in MyCMDB nach deren Vorgaben erstellt. Was für das Team wichtig war: Reports selbständig zu erstellen und anzupassen. Auch hierin punktete die neue Lösung aufgrund des einfachen Datenmodells. „Nach unserer Swot-Analyse kam für uns nur noch eine IT-Service-Management-Lösung in Frage: MyCMDB. Zusätzlich haben wir uns einen Partner gewünscht, mit dem wir auf Augenhöhe kommunizieren können“, resümiert Langholz.



Bildquelle: Thinkstock/iStock