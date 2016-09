Grundstein für neues Rechenzentrum gelegt

Der Frankfurter Rechenzentrumsbetreiber Maincubes hat am 30. August 2016 gemeinsam mit Vertretern der lokalen Politik, Investoren, Partnern und künftigen Kunden den Grundstein für ein neues Data Center in Offenbach gelegt.

Besonderen Eindruck bei den rund 100 geladenen Gästen hinterließ einerseits das neue und bereits prämierte architektonische Konzept des Rechenzentrums. Andererseits sollen die Leistungswerte und die Qualität der Services den Betrieb von Rechenzentren auf ein neues Niveau heben. Denn Rechenzentrumsbetreiber müssen CTOs und CIOs künftig mehr bieten als nur gute Facilities und technisches Equipment, heißt es in einer Pressemeldung.



„Die Grundsteinlegung war für uns ein Meilenstein bei der Schaffung einer neuen Klasse von Rechenzentren. Maincubes One wird nächstes Jahr nach dem Innenausbau in Betrieb genommen. Wir sehen uns auf dem richtigen Weg, denn Unternehmensverantwortliche brauchen künftig mehr als nur ein Gebäude und eine gut funktionierende Rechenzentrumsinfrastruktur. Sie benötigen ein höheres Level an Sicherheit in Verbindung mit Services, um ihre IT optimal betreiben zu können“, erklärt Oliver Menzel, CEO Maincubes.

Das neue Data Center entsteht auf einem knapp 5.600 Quadratmeter großen Grundstück in Offenbach, rund vier Kilometer entfernt von Frankfurt am Main und damit in unmittelbarer Nähe (ca. 800 Meter) von einem der größten Internet-Knotenpunkte (DE-Cix) in Deutschland. Bei dem neuen Gebäude handelt es sich um ein Rechenzentrum der Tier-III-Kategorie, wobei eine neue Kombination aus Technologie und Architektur ohne störende Säulen oder Wände auskommt. Das neue RZ soll eine höhere Effizienz als klassische Rechenzentren erreichen: Eine Power Usage Effectiveness (PUE) kleiner als 1,35 bei einer Leistung von bis zu 2 Kilowatt pro Quadratmeter wird Kunden garantiert, so der Anbieter.