Günter Weinrauch wird Vice President bei CGI

CGI hat Günter Weinrauch als Vice President für den Bereich Global Business Engineering verpflichtet. Er soll mit seiner Erfahrung in Führungspositionen das Unternehmen künftig bei der Realisierung großer Business-Projekte unterstützen und dabei insbesondere die Geschäftsverbindungen auf C-Level in der Region „Eastern, Central and Southern Europe“ (ECS) ausbauen.

In seiner neuen Position wird Weinrauch seine Erfahrungen für die weitere Entwicklung des Business von CGI einbringen und speziell den Bereich „Client Transformational Services“ aktiv unterstützen. Weinrauch wird dabei eng mit dem globalen Management der verschiedenen Geschäftsbereiche von CGI zusammenarbeiten und das Wachstum des Unternehmens insbesondere bei großen Kunden bzw. IT-Initiativen ausbauen.

„Die digitale Transformation ist das alles beherrschende Thema für Unternehmen. Auf viele unserer Kunden warten noch gewaltige technologische und organisatorische Herausforderungen“, erklärt Günter Weinrauch. „Hier kann CGI die Unternehmen dabei unterstützen, neue Infrastrukturen zu entwickeln und ihre bestehenden Business- und IT-Strukturen in eine digitale Architektur zu transformieren. Wir verfügen in diesem Bereich über Lösungen und Branchenwissen. Ich freue mich daher sehr, nun zu diesem Team zu gehören und gemeinsam mit unseren Experten strategischen Mehrwert für unsere Kunden zu generieren.“

Weinrauch ist Diplom-Ingenieur der Fachhochschule München und MBA der University of Maryland, USA. Er besitzt strategische Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen in der IT. Er war Strategieberater, u.a. bei Arthur D. Little, er leitete als CIO den ITK-Bereich eines führenden Bezahlfernsehsenders und war seit 2011 als CIO für die gesamte IT- und TK-Landschaft sowie für die Digitalisierungsinitiativen des größten deutschen Automobilclubs verantwortlich.



Bildquelle: CGI