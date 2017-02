Heinrich Arnold ist neuer Detecon-CEO

Als CEO übernimmt Arnold die Aufgabe, das Geschäft der Detecon für Beratungsthemen wie digitale Geschäftsmodelle, Industrie 4.0 und Digital Reengineering weiter auszubauen. Als Chief Executive Detecon Digital war Arnold bereits seit September 2016 Mitglied der Geschäftsleitung und mit der Verantwortung für das konzernexterne Geschäft und der Weiterentwicklung des Angebotes für digitale Transformation betraut.

„Heinrich Arnold als neuer CEO verfügt neben technischer und wirtschaftlicher Expertise auch über einen guten Draht in die Start-up-Szene. Mit diesem Wissen unterstützen er und sein Team den digitalen Aufbruch von Unternehmen im 21. Jahrhundert“, sagt Telekom-Chef Tim Höttges. „Gegründet mit dem Aufkommen der digitalen Vermittlungstechnik, steht Detecon nun wieder im Zentrum eines grundlegenden Wandels: Denn die Internettechnologie ändert Geschäftsmodelle aller Branchen fundamental, weshalb Führungsqualitäten der digitalen Transformation sowohl Technik- als auch Innovationskompetenz umfassen müssen. Genau dafür steht Heinrich Arnold.“

„Jetzt, wo die Internettechnologie über alle Branchen hinweg digitale Transformation provoziert, kommt Unterstützern, die wirklich helfen können, eine entscheidende Rolle zu“, fügt Arnold selbst an. „Damit Unternehmen den digitalen Wandel erfolgreich meistern, brauchen sie Partner, die möglichst viele Elemente der digitalen Transformation abdecken können, von der Innovation, über das Konzept bis hin zur Umsetzung. Ich bin überzeugt, dass wir Kunden aufgrund unserer bisherigen Projekterfahrungen etliches an Lehrgeld und Fehlinvestition wie auch einiges an Komplexität ersparen können. Wir arbeiten daran, über alle Phasen der digitalen Transformation hinweg ein effektiver Partner zu sein.“

Bei der Deutschen Telekom AG leitete Heinrich Arnold die Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) mit Standorten in Deutschland, Israel und dem Silicon Valley. Unter seiner Führung hatten Beiträge zu Produkt- und Infrastrukturinnovationen sowie Standards Priorität, unter ihnen Deutschlands frühes Digitalisierungsreferenzprojekt im Hamburger Hafen. Mit 20 Spin-offs und Geschäftsneugründungen, wie Benocs, Motionlogic und Immmr, sowie 1.500 Alumni aus den Kooperationen mit Universitäten wurden die T-Labs zu einem Aushängeschild in der internationalen Innovationscommunity, insbesondere in Berlin und in Israel. Arnold wird weiterhin als Beiratsvorsitzender die Telekom Innovation Laboratories koordinieren.

Seine Karriere begann er bei Mercer Management Consulting (jetzt Oliver Wyman) und mitbegründete eines der ersten deutsch-chinesischen Biotechunternehmen. Er studierte Technische Physik an der TU München, ist Absolvent der Stanford University als Master Science in Engineering und erwarb den Master of Business Research sowie den Doktortitel in Technologie- und Innovationsmanagement an der LMU München. Er ist Vorstand im Münchner Kreis, Kurator bei Fraunhofer und Max-Planck-Gesellschaften und vertritt die Telekom u.a. im Labs Network Industrie 4.0.



