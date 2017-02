IBM: Schluss mit Homeoffice - auch in Deutschland?

Das gut informierte Portal "The Register" berichtet, dass IBMs Marketing-Mitarbeiter sich entscheiden müssen: Entweder ins Büro kommen oder sich einen neuen Job suchen.

In einer internen Videobotschaft soll Marketing-Chefin Michelle Peluso ihren US-Kollegen im Marketing mitgeteilt haben, dass sie künftig nur noch in sechs "strategischen" US-Büros arbeiten können: Austin, San Francisco, New York City, Boston, Atlanta und Raleigh.

The Register führt weiter aus, dass es wohl keine freie Wahl für einen dieser sechs Standorte gibt, sondern je nach Arbeitsschwerpunkt eine Zuteilung erfolgt. Laut der Videobotschaft sollen die Mitarbeiter 30 Tage lang Zeit haben, sich zu entscheiden.

Die Maßnahme könnte auch das Aus des Homeoffice für alle heimarbeitenden IBM-Angestellen in Deutschland einläuten: Während aktuell nur die US-Marketing-Abteilung betroffen ist, gehe die Angst um, dass auch andere Abteilungen und Länder nachfolgen könnten, schreibt The Register:

"While the move-or-leave mandate is right now being applied only to IBM's US marketing operation, it is feared Big Blue will extend the policy to other departments and countries, as the business computing giant shaves costs and sheds jobs to improve its bottom line."