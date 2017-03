In diesen IT-Bereichen gibt es die höchsten Einstiegsgehälter

IT-Profis werden auf dem deutschen Arbeitsmarkt händeringend gesucht. Wie sehr profitieren bereits Berufseinsteiger von diesem Fachkräftemangel? Das Hamburger Vergleichsportal Gehalt.de hat 10.600 Gehaltsdatensätze von Berufseinsteigern mit einem IT-Abschluss analysiert. Das Ergebnis: Die höchsten Gehälter beziehen Einsteiger in der Automobilindustrie, eine Promotion ist der lukrativste Hochschulabschluss.

In der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie Energiewirtschaft gibt es die höchsten Einstiegsgehälter.

In der Automobilindustrie verdienen die angehenden IT-Profis das höchste Einstiegsgehalt. Im Median erhalten die Absolventen hier 48.700 Euro. Knapp dahinter folgen die Branchen Luft- und Raumfahrt mit rund 48.040 Euro sowie die Energiewirtschaft, in der Einsteiger mit 47.600 Euro rechnen können. Zu den lukrativen Wirtschaftszweigen mit einem Einstiegsgehalt von über 40.000 Euro zählen außerdem die Medizintechnik, das Consulting oder die Versicherungsbranche.

Informatiker mit einem Bachelorabschluss erhalten zum Karrierebeginn ein Gehalt von rund 41.380 Euro im Jahr. Absolventen mit einem Mastertitel liegen mit 46.422 Euro darüber. „Durch den Fachkräftemangel haben auch Nicht-Akademiker sehr gute Chancen, nach einer Berufsausbildung hohe Gehälter zu beziehen. Der Aufstieg in eine Führungsposition ist jedoch schwieriger“, so Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de. Eine Promotion sei der lukrativste Hochschulabschluss: Das Einstiegsgehalt liege für Informatiker mit Doktortitel bei 57.370 Euro.

Höchste Einstiegsgehälter in Baden-Württemberg



49.915 Euro zum Berufsbeginn erhalten Informatiker in Baden-Württemberg. Es folgen Hessen mit 48.790 Euro sowie Bayern mit rund 48.630 Euro. „Das Rhein-Main-Gebiet sowie die wirtschaftlich starke Industrie im Süden Deutschlands sorgen für entsprechend hohe Gehälter im IT-Bereich“, so Bierbach weiter. Auf den letzten Plätzen liegen Thüringen, Sachsen sowie Mecklenburg-Vorpommern. Hier erhalten IT-Berufseinsteiger rund 10.000 Euro weniger als ihre Kollegen in Süd- und Mitteldeutschland.

Bereits in kleinen Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern erhalten IT-Absolventen ein Einstiegsgehalt von rund 42.180 Euro. Mit der Anzahl der Beschäftigten erhöht sich auch das Einkommen: Unternehmen mit bis zu 1.000 Mitarbeitern zahlen IT-Einsteigern 45.108 Euro. Konzerne mit mehr als 1.000 Beschäftigten zahlen den angehenden IT-Profis rund 48.534 Euro.

Zur Methodik: Das Vergleichsportal Gehalt.de analysierte 10.600 Gehaltsdatensätze von Berufseinsteigern (>3 Jahre Berufserfahrung) mit einem akademischen Abschluss in der Informatik. Berücksichtigt wurden der Hochschulabschluss, die Branche, die Region sowie die Unternehmensgröße. Die Daten stammen aus den letzten 12 Monaten.



Bildquelle: Thinkstock/iStock