Industrial Internet of Things: SAP und GE Digital kooperieren

SAP und GE Digital planen, auf dem Gebiet des Industrial Internet of Things (IIoT) künftig zusammenzuarbeiten. Beide Unternehmen sehen im industriell genutzten Internet der Dinge ein enormes Potential, das gemeinsame Kunden durch entsprechende Investitionen ausschöpfen und somit ihre Effizienz steigern und höhere Einsparungen erzielen können.

Die beiden Unternehmen wollen die ersten Initiativen auf die bessere Integration zwischen dem Predix-Betriebssystem von GE und der SAP Hana Cloud Platform konzentrieren. Darüber hinaus sind die Zusammenarbeit im Bereich Anlagenmanagement mit Asset Intelligence Network sowie die Entwicklung von Anwendungsfällen im Rahmen der Vision „Things to Outcomes“ für Kunden in der Öl- und Gasindustrie geplant. „Der umfassende Austausch von Daten und Kontextinformationen ist für die Besitzer, Betreiber und Hersteller von Anlagen ein entscheidender Baustein zur Schaffung von durchgängigen Prozessen. Er ist ein gutes Beispiel für unsere Vision ‚Things to Outcomes‘“, erklärte Dr. Tanja Rückert, Executive Vice President für Digital Assets & IoT bei SAP.

„Mit der Kooperation erschließen wir neue Chancen für das Geschäftsumfeld des Industrial IoT“, so Denzil Samuels, Global Head of Channels & Alliances von GE Digital. „Der Fokus dieser Partnerschaft liegt darauf, die gemeinsame Vermarktung auszuweiten und Innovationen in schnell wachsenden Märkten für Cloud-Plattformen zu beschleunigen.“



Bildquelle: Thinkstock/iStock