Jürgen Peter übernimmt Spitze bei MTI Technology

Zum 1. April 2017 hat Jürgen Peter in der Funktion des Sales Manager Germany bei der MTI Technology GmbH mit Sitz in Wiesbaden die Führung des IT-Dienstleisters übernommen. In dieser Position zeichnet er deutschlandweit verantwortlich für die strategische Ausrichtung des Systemhauses, alle Vertriebsaktivitäten, das lokale Marketing und die Zusammenarbeit mit Herstellern sowie Partnern.

Jürgen Peter ist seit 2005 bei MTI Technology tätig. Seit dieser Zeit hat er mit Erfolg an der Außendarstellung und der Vertriebsentwicklung mitgewirkt. Seit letztem Jahr steht er u.a. für den Ausbau der Zusammenarbeit mit Dell EMC ein und er hat dazu beigetragen, dass MTI Technology heute Dell-EMC-Titanium-Partner ist.

Vor seinem Karriereeinstieg bei MTI Technology war Peter zwölf Jahre lang an Bord der AOK Hessen, wo er u.a. als Betriebsprüfer und Berater für Sozialversicherungsangelegenheiten in Südhessen die Verantwortung trug. Im Jahr 1998 wechselte er zu Dell, wo er in verschiedenen Positionen tätig war und maßgeblich am Aufbau des Außendienstes im Commercial-Bereich verantwortlich zeichnete.



Bildquelle: MTI Technology