Kenneth Johansen verantwortet Oracles Deutschlandgeschäft

Kenneth Johansen hat zum 1. Juni 2017 als Head of Technology Sales und Country Leader die Verantwortung für das Deutschlandgeschäft von Oracle übernommen.

Johansen ist bereits seit 2008 für das Unternehmen tätig, seit 2011 als Country Leader für Oracle in Dänemark. Weiterhin blickt er auf eine langjährige Karriere innerhalb der IT-Industrie zurück, u.a. bei Bea und Computer Associates.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei Oracle Deutschland, beruflich und persönlich“, so Kenneth Johansen. „Vor allem im Bereich ‚Cloud’ hat Deutschland eine Führungsposition in der Region. Ich sehe es als mein Ziel, Kunden aller Branchen bei der Bildung neuer Geschäftsmodelle und ihrer Digitalisierungsstrategie zu unterstützen. Unterstützend dabei ist die kürzlich angekündigte neue Oracle-Cloud-EU-Region in Frankfurt.“

Kenneth Johansen berichtet an Jürgen Kunz, der als Senior Vice President Northern Europe die Geschäfte von Oracle in Nordeuropa im europäischen Management-Board verantwortet. Die Region umfasst neben Deutschland auch die skandinavischen Länder sowie die Schweiz und Österreich. Frank Obermeier, der das Deutschlandgeschäft des Unternehmens bislang leitete, ist neuer CEO Oracle Japan.



