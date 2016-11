„Kompetenzzentrum online“ etabliert

Als „Kompetenzzentrum online“ von Ergo in Deutschland baute Ergo Direkt zum 1. November 2016 die neuen Einheiten Online-Service, Customer Relationship Management und Data Analytics auf.

Ergo-Hauptverwaltung in Düsseldorf

Diesen Aufbau macht der Interessenausgleich möglich, auf den sich Ergo Direkt und die Mitbestimmungsgremien geeinigt haben. Die neuen Bereiche sollen rund 100 Arbeitsstellen umfassen, von denen rund 50 neu besetzt werden.



Der Fachbereich Online-Service wird die Kundenportale von Ergo und Ergo Direkt um Angebote und Self-Services erweitern, mit denen Nutzer ihre Anliegen online erledigen können. Eine gemeinsame Omnikanal-Steuerung für alle Kunden soll der Bereich Customer Relationship Management etablieren. Ziel ist es, Kunden über alle Vertriebs- und Servicekanäle hinweg individuell zu beraten und zu betreuen. Der Bereich Data Analytics schließlich soll durch die intelligente Analyse von Daten Nutzen für den Kunden schaffen, vom Abschluss der Versicherung bis zum Leistungsfall. „Immer mehr Menschen schließen ihre Versicherung online ab. Mit der Gründung der neuen Bereiche machen wir einen wichtigen Schritt, um die digitale Transformation der Gruppe zu unterstützen“, sagt Ergo-Direkt-Vorstandschef Peter Stockhorst.

Im Zuge des Strategieprogramms verantwortet Ergo Direkt künftig das gesamte deutsche Online-Geschäft der Gruppe. Das Unternehmen ist Teil der Ergo Digital Ventures AG, in der alle Digital- und Direktaktivitäten der Gruppe gebündelt sind. Die Gesellschaft wird eine Treiberrolle für Innovation und digitale Transformation einnehmen. „In den kommenden Jahren werden zu Versicherungen mehr als 70 Prozent der Kunden im Internet recherchieren und ihren Vertrag bei einer Agentur, per Telefon oder online abschließen“, erklärt Mark Klein, Chief Digital Officer der Ergo Digital Ventures. „Mit unserer strategischen Ausrichtung folgen wir den Erwartungen, welche diese Kunden an uns haben.“