KTM führt SAP als digitalen Kern ein und produziert mit der Branchenlösung von All for One Steeb über 4.000 Motorräder innerhalb einer Woche.

Schnelligkeit: Darum dreht sich vieles bei der KTM Group aus dem oberösterreichischen Mattighofen. Und Schnelligkeit bewies das Erfolgsunternehmen auch bei der Modernisierung der IT-Infrastruktur im Rahmen seiner SAP-Einführung. Der Motorradproduzent holte sich im Oktober 2013 die All for One Steeb AG ins Haus, um die Systemlandschaft von Intentia Movex 3 auf SAP als digitalen Kern umzustellen. Zuvor war schon bei zwei Töchtern des Konzerns SAP erfolgreich eingeführt worden.

Bei der Einführung von SAP als digitalen Kern legte der Dienstleister großen Wert darauf, die Besonderheiten der Anwendergruppe zu berücksichtigen: Ein Hersteller hochwertiger Power-Sport-Fahrzeuge konfrontiert seine Kunden schließlich nicht mit Stillstand. Deshalb galt es auch bei der Systemumstellung, den professionellen Betrieb 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche zu gewährleisten. Die neu eingeführte Lösung machte es KTM möglich, nach einem Tag Unterbrechung des laufenden Geschäfts, so viele Ersatzteilbestellungen zu verschicken wie nie zuvor.

Prozesse und Strukturen wurden beim Anwender so optimiert, dass das Unternehmen die Marke von 4.000 produzierten Motorrädern in der Woche überschritten hat. Der gesamte Produktions-, Logistik- und Finanzbereich ist nun in SAP inklusive GTS (Global Trade Services) abgebildet und läuft betreut von All for One Steeb als On-Premise-Lösung in den Rechenzentren der KTM. Angebunden wurde Dealer.net als geschäftskritisches Händlersystem. Daneben gibt es Neuerungen auch im Bereich der Logistikprozesse: Mobile Scanner kommen nun flächendeckend zum Einsatz, um diese umfangreich zu unterstützen.



Bildquelle: Thinkstock/iStock