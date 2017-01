Learntec 2017 zeigt die Zukunft des Lernens

Die digitale Transformation nimmt in allen Bereichen Fahrt auf und so auch in der Bildung. Technische Lösungen wie Virtual Reality, Games Engines, Mobile Technologies und Wearables drängen in kurzen Abständen auf den Markt und bieten immer neue Möglichkeiten für modernes Lernen. Digitale Bildung ist zu einem Wachstumsmarkt geworden, der auch der Learntec Aufschwung verleiht.