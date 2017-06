Lifesize ernennt Thomas Nicolaus zum VP Central Europe

Lifesize, Anbieter im Bereich Videokonferenztechnologie, hat die Ernennung von Thomas Nicolaus zum Vice President Central Europe bekannt gegeben. Damit will das Unternehmen sein Vertriebs- und Channel-Engagement in der EMEA-Region weiter ausbauen und seine Präsenz in der DACH-Region stärken.

Thomas Nicolaus bringt über 20 Jahre Vertriebserfahrung im Unified-Communications-Markt (UC) mit. Nach Stationen bei DeTeWe und Nextiraone übernahm er von 2003 bis 2010 den Posten als Managing Director Central Europe bei Tandberg. Es folgten weitere leitende Positionen bei Cisco Systems, Polycom und Acano. Als Vice President Central Europe bei Lifesize wird Thomas Nicolaus das Vertriebsgeschäft und Partner-Management in der DACH-Region verantworten und weiter ausbauen.

„Konferenz- und Kollaborationslösungen befinden sich in einem spannenden Umbruch. Unternehmen wollen und benötigen smarte, integrierte cloud-basierte Lösungen, die es ermöglichen, effektiver und kostengünstiger zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten“, so Tom Cameron, Chief Revenue Manager, Lifesize. „Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden und die Verbreitung der cloud-basierten Lifesize-Technologie in der DACH-Region voranzubringen, freuen wir uns, einen Branchenexperten wie Thomas Nicolaus an Bord zu haben.“

„Den meisten Unternehmen in der DACH-Region ist gar nicht bewusst, wie viel sie schon in der Cloud machen“, so Thomas Nicolaus, Vice President Central Europe, Lifesize. „Lifesize ist in diesem Bereich mit einer Kombination aus cloud-basierter Videokonferenz-Software sowie HD-Kamera- und -Audiosystemen positioniert. Ich freue mich, auf ein Kundenwachstum aufzubauen und dieses Potential zu nutzen. Mein Ziel ist es, langfristige Kundenbeziehungen zu bilden, wiederkehrende Umsätze zu garantieren und mit unserem Channel nachhaltig erfolgreich zu sein.”



Bildquelle: Lifesize