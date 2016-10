Managed Services in sicherem Ambiente

Das 2010 gegründete Darmstädter Rechenzentrum (DARZ GmbH) bietet u. a. Managed ­Services und andere Data-Center-Dienstleistungen an – in ungewöhnlichem, sicherem Ambiente: Das in den späten 1980er-Jahren errichtete Tresorgebäude beherbergte bis 2005 Gold- und Bargeldreserven der Hessischen Landesbank.

Der für eine mögliche Löschung benötigte Stickstoff wird in Behälterbatterien gelagert und bei Bedarf mit einer Softflutungseinrichtung unter wenig Druck in das Rechenzentrum eingeleitet.

Mit der Errichtung seiner Data-Center-Infrastruktur (Tüv Level III+/ Tier 3+) wollte das DARZ die Darmstädter IT-Landschaft abrunden – getreu dem Motto: „Daten sind wertvoller als Geld.“ Das Gesamtkonzept mit indirekt freier Kühlung überzeugte hinsichtlich des Energieverbrauchs und wurde bereits mit dem Deutschen Rechenzentrumspreis 2015 für „Gesamtheitliche Energieeffizienz im Rechenzentrum“ prämiert.

Auf moderne Lösungen setzt man auch in Sachen Brandschutz. Für den IT-Bereich eignen sich gasförmige Löschmittel, die Brände effizient und rückstandsfrei bekämpfen. Stickstoff als Inertgas nutzt zur effektiven Brandbekämpfung das Prinzip der Sauerstoffverdrängung. Als natürlicher Bestandteil unserer Atemluft (78 Vol.-%) ist Stickstoff nicht toxisch und weist eine ähnliche Dichte wie Luft auf. Die Bevorratung erfolgt platzsparend in Löschflaschenbatterien. Im Löschfall verteilt sich der Stickstoff schnell und homogen im Raum ohne Rückstände. Aus diesen Gründen wurde eine Firexting-Gaslöschanlage von Wagner auf Basis des Inertgases Stickstoff realisiert.

Das Schutzkonzept reicht noch einen Schritt weiter: Gaslöschanlagen müssen, um binnen kürzester Zeit den Raum zu fluten, das Löschgas mit hohem Druck in den zu schützenden Bereich einbringen. So kam es bei konventionellen Stickstofflöschanlagen in der Vergangenheit vor, dass das schnelle Einströmen des Gases durch die Löschdüsen einen Schalldruck von über 130 dB(A) erzeugte und dabei Schäden an Festplatten durch Vibrationen verursachte. Häufig können die indirekten Schäden dabei viel gravierender als der Brandschaden selbst sein – nicht nur in Form von vorübergehenden Server-Ausfallzeiten, sondern auch im Hinblick auf Datenbeschädigungen bis hin zum weitreichenden Verlust. Dieses Problem hat man durch den Einsatz von speziell ­entwickelten Schalldämpfern ­gelöst, die den Schalldruck auf ca. 98 dB(A) verringern.

Brandrisiken ausschließen



Um Druckspitzen zu Beginn des Löschvorgangs zu minimieren, wurden an den Löschmittelflaschen Durchflussregler angebracht. Durch diese Softflutungseinrichtung verringert sich auch die Größe der erforderlichen Druckentlastungsöffnungen. Somit konnten die Druckentlastungen der gesamten Löschbereiche des ersten Untergeschosses des DARZ über nur ein bauseitiges F90-Kanalsystem realisiert werden.

Im hermetisch abgedichteten Tresorraum setzt das DARZ auf eine aktive Brandvermeidung durch Sauerstoffreduzierung. Das patentierte System Oxy Reduct von Wagner generiert Stickstoff aus der Umgebungsluft, führt diesen über die Lüftungsanlage in den Schutzbereich ein und senkt dort die ­Sauerstoffkonzentration auf 15,9 Vol.-% ab. Im ehemaligen ­Tresorraum entsteht ein speziell geschützter Server-Bereich, für den maximale Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden – etwa die aktive Brandvermeidung.



Bildquelle: Wagner