Maschinen schneller entwickeln

Dabei wird Wintersteiger sein bestehendes, heterogenes Software-Lösungsportfolio für das Produktdatenmanagement durch das Teamcenter-Portfolio ersetzen, einem System für das digitale Lifecycle Management. Zusätzlich plant der Anwender die Migration sämtlicher Entwicklungssysteme auf NX, die integrierte Computer-aided-Design-, Manufacturing- und Engineering-Software (CAD/CAM/CAE) vom selben Hersteller. Durch die Integration seiner Produktentwicklungs-Software in die neue Teamcenter-Plattform sollen Wintersteiger-Produktentwickler effizienter werden und direkter zusammenarbeiten können, auch über die verschiedenen Sparten und Tochtergesellschaften hinweg.

„Wir erwarten in erster Linie Synergieeffekte zwischen unseren Entwicklungsabteilungen“, sagt Christian Rauscher, CTO bei der Wintersteiger AG. „Das integrierte Portfolio von Siemens ermöglicht unseren Entwicklungsingenieuren, auf der Basis ihres gemeinsamen Wissens- und Erfahrungsschatzes effizient und flexibel neue Produkte mit guten Erfolgsaussichten auf den einzelnen Märkten zu entwickeln.“



Die Einführung der PLM-Software im Stammwerk begann im laufenden Quartal. Siemens und Wintersteiger arbeiten gemeinschaftlich daran, die Lösung an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Geschäftsbereiche anzupassen. Das Anwenderunternehmen produziert Maschinen für Branchen wie den professionellen Ski- und Snowboardverleih und -service, die Holzverarbeitung, Feldversuchstechnik sowie Richttechnik und Automatisierung. Im zweiten Schritt erfolgt der Rollout von Teamcenter in der gesamten Firmengruppe mit der Wintersteiger AG und der VAP Gruber Automations GmbH in Österreich sowie der Wintersteiger Sägen GmbH und der Kohler Maschinenbau GmbH in Deutschland.

Bildquelle: Wintersteiger