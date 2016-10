Maxit Baustoffwerke bewältigt die Formatflut

Die Maxit Baustoffwerke GmbH aus Krölpa hat in einem gemeinschaftlichen Projekt mit der VSB Solutions GmbH und der Eks Informatik GmbH die Produkte Smartinvoice und Verifier eingeführt. Seit April kann der Baustoffspezialist damit nun die unterschiedlichsten Belege und Rechnungsformate per Scan erfassen oder direkt per E-Mail eingehende PDF-Rechnungen importieren und automatisiert gezielt an die zuständigen Sachbearbeiter weiterleiten.